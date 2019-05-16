Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в ШереметьевоРИА Новости вчера в 15:33
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
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Air Astana отвергла сообщения об «экстренной» посадке своего самолета в Шереметьево
Газета.Ruвчера в 23:48
Пассажир самолета Нур-Султан - Москва: «Мы нормально приземлились в „Шереметьево“, нас не трясло, не подбрасывало»
Комсомольская правдавчера в 16:40
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Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I квартал снизилась на 7,7%, до 8,4 млрд руб
Чистая прибыль "Московской объединенной энергетической компании" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первый квартал текущего года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,7% и составила 8,42 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Жители России могут получить дополнительный выходной
Дополнительный выходной могут получить получить жители России. Правда не все, а только те, кто старше 40 лет.
Обновлено в 00:26
Политика
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Фракция «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявила о выходе из состава коалиции, заявил 17 мая лидер партии Максим Бурбак.
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Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
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Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
За пять лет на Ставрополье построят 12 новых школ
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Политика
Работы в сквере у Драмтеатра приостановлены, но забор не уберут
С 17 мая прекращены работы в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, где планируют возвести собор святой Екатерины.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев выругался матом после аннуляции результатов шоу «Голос. Дети»
Выпускник «Дома-2» не смог сдержать свой гнев даже после того, как сегодня, шестнадцатого мая, было объявлено об аннуляции результатов голосования.
Обновлено вчера в 11:49
Космос
В интернет попали секретные данные о новых российских спутниках
В сеть интернет попали данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых никогда не анонсировалось.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору солнцезащитного крема
В Роскачестве подготовили рекомендации по выбору и использованию солнцезащитного средства с SPF (Sun Protection Factor).
Обновлено в 02:56
Гаджеты
Huawei запустит в июне продажу 5G-смартфонов Mate 20X в Британии
Китайская Huawei представила в четверг в Лондоне первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) и намерена начать в июне его продажи в Британии, несмотря на скандал вокруг компании, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза
Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53
Путешествия
Петербург попал в список самых популярных городов для туристов в мае
По данным агентства, Северная столица попала ТОП-3 регионов, где чаще всего отдыхали россияне на майских праздниках.
Обновлено в 00:24
Хоккей
На чемпионате мира Чехия разгромила Латвию, финны обыграли датчан
В составе финнов по шайбе забросили Какко, Маннинен и Песонен, у датчан отличился Мадсен в большинстве.
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Польше задержали готовящегося совершить теракт мужчину
В польской Варшаве сотрудники спецслужбы задержали местного жителя, готовящегося совершить теракт.
Обновлено в 04:01
Общество
На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД
Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Порошенко уволил своего заместителя
Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы своей администрации Константина Елисеева.
Обновлено в 03:09
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
МИД заявил об ответных мерах на санкции США против чеченского спецназа
«Санкции США против специального подразделения быстрого реагирования «Терек» из Чеченской Республики отражают намерение либо осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, либо страх перед его способностью действовать в Арктике», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Две трети российских семей не имеют сбережений
Большинство российских семей (65%) не имеют возможности откладывать деньги, сообщает «Левада-центр» со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Культура
Умер создатель стеклянной пирамиды Лувра
За свою жизнь Бэй Юймин спроектировал такие здания, как восточный корпус Национальной галереи искусств в Вашингтоне, небоскреб Bank of China Tower в Гонконге, Зал славы и музея рок-н-ролла в Кливленде, а также один из символов современного Парижа —знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, строительство которой завершилось в 1989 году.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов
В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
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