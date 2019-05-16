Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в ШереметьевоРИА Новости вчера в 15:33
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
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Пассажир самолета Нур-Султан - Москва: «Мы нормально приземлились в „Шереметьево“, нас не трясло, не подбрасывало»
Комсомольская правдавчера в 16:40
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Газета.Ruвчера в 23:48
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Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.
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Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
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Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
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Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»
Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
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Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
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Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
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Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
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Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
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В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
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Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье
Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
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