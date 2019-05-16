Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в ШереметьевоРИА Новости вчера в 15:33

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Энергетика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".

Политика Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход.

Авто Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Политика Установлены заказчики убийства Александра Захарченко "Установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков", - заявил Пушилин.

Политика В Раду внесли постановление об увольнении глав Минобороны и МИД Постановления об увольнении ряда влиятельных чиновников Украины были внесены в Верховную Раду.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию» 12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.

Политика Представитель президента Украины в Раде написала заявление об отставке Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.

Происшествия Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.

Политика Коломойский вернулся на Украину Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.

Политика В Росгвардии отреагировали на санкции против спецназа «Терек» Ранее Минфин США включил в санкционный список спецотряд «Терек» в рамках так называемого «Акта Магнитского».

Кино Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.

Политика Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.

Общество Акция в поддержу детского телефона доверия проходит в России Главная цель акции - напомнить, что каждый в поисках баланса взаимоотношений со сверстниками или членами семьи может обратиться на номер детского телефона доверия 8 800 200 01 22 и поделиться своими проблемами с профессиональными психологами.

Происшествия В Рязанской области поймали автомобильных мошенников В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.