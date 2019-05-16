Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в ШереметьевоРИА Новости вчера в 15:33

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
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Air Astana опровергла сообщения об экстренной посадке самолета в Шереметьево

Телеканал 360°01:09

Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке самолета в Шереметьево

ТАССвчера в 23:59

Пассажир самолета Нур-Султан - Москва: «Мы нормально приземлились в „Шереметьево“, нас не трясло, не подбрасывало»

Комсомольская правдавчера в 16:40

Air Astana прокомментировала посадку своего самолёта в Шереметьеве

RT на русскомвчера в 23:30

Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево

РБКвчера в 23:56

Air Astana отвергла сообщения об «экстренной» посадке своего самолета в Шереметьево

Газета.Ruвчера в 23:48

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

РИА Новостивчера в 15:33
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
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Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход.
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Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

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Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
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Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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Происшествия

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Установлены заказчики убийства Александра Захарченко

"Установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков", - заявил Пушилин.
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Политика

В Раду внесли постановление об увольнении глав Минобороны и МИД

Постановления об увольнении ряда влиятельных чиновников Украины были внесены в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 04:49
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Представитель президента Украины в Раде написала заявление об отставке

Представитель действующего лидера Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что написала заявление об уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 05:32
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Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Происшествия

Число арестованных участников протестов в Екатеринбурге достигло 30

Обновлено в 02:30
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Футбол

Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»

Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено 15 мая в 21:43
Политика

В Росгвардии отреагировали на санкции против спецназа «Терек»

Ранее Минфин США включил в санкционный список спецотряд «Терек» в рамках так называемого «Акта Магнитского».
Обновлено в 04:52
Кино

Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе

Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Общество

Акция в поддержу детского телефона доверия проходит в России

Главная цель акции - напомнить, что каждый в поисках баланса взаимоотношений со сверстниками или членами семьи может обратиться на номер детского телефона доверия 8 800 200 01 22 и поделиться своими проблемами с профессиональными психологами.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Происшествия

Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
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