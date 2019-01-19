Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажировИзвестия 08:17

"Самолет компании "Уральские авиалинии" летел из Домодедово в Дубай. Пилот в воздухе запросил разрешение совершить посадку в Волгограде из-за того, что пять пассажиров плохо себя чувствовали", - сказала она. По ее словам, борт приземлился в Волгограде в 7:23 по местному времени (6:23 по Москве).

с чего всё началось

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пяти пассажиров. Об этом 19 января сообщила пресс-секретарь аэропорта города Анастасия Голодова.

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