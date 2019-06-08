Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в ПулковоРоссийская газета вчера в 17:15

Во время полета сработал датчик. После этого командир рейса принял решение развернуть лайнер и приземлиться в Пулково. Аэропорт принял борт в штатном режиме.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург. Командир борта получил сигнал о технической неисправности, сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Северной столицы.
Российская газетавчера в 17:15

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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

Российская газетавчера в 17:15

Вылетевший в Екатеринбург самолёт вернулся в Пулково из-за проблем с шасси

78.ruвчера в 19:05

Жуткий свист: видео из самолета Петербург — Екатеринбург, который экстренно сел в Пулково

РЕН ТВвчера в 18:56

Самолет вернулся в Пулково после сигнала датчика о несправности

Gazeta.SPbвчера в 17:19

Жуткий свист: опубликовано видео из неисправного самолета до Екатеринбурга

URA.Ru01:14

Рейс до Екатеринбурга вернулся в Пулково из-за проблем с шасси

Мойка78вчера в 17:10

Пассажиры «Уральских авиалиний» вылетели в Екатеринбург, но снова оказались в Пулково. Виноват датчик

Фонтанка.Рувчера в 16:09
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Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Обновлено в 00:45
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

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Происшествия

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Обновлено 07 июня в 06:46
Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал домашний арест Голунова

Решение суда: Ранее Никулинский суд Москвы назначил журналисту Ивану Голунову домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

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Происшествия

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Токаев первым проголосовал на выборах президента Казахстана

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых кандидатов проголосовал на досрочных выборах президента.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:01
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт

Вице-премьер Акимов проинспектировал строительство трассы М-11

В субботу вице-премьер правительства РФ Максим Акимов приехал с инспекционным осмотром на строительную площадку 8-го этапа трассы М-11 под Петербургом.
Обновлено вчера в 03:49
Политика

Депутат Рады предложил судить экс-президентов Украины за госизмену

Депутат Верховной Рады Юрий Левченко считает, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить по обвинению в государственной измене.
Обновлено вчера в 03:39
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено вчера в 06:32
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено вчера в 20:30
Технологии

День рождения процессора, от которого произошли все современные компьютеры

Обновлено вчера в 17:38
Авто

Кредиты с обратным выкупом обеспечивают половину кредитных продаж Skoda

По итогам апреля 2019 года доля выданных Skoda Auto Россия кредитов с обратным выкупом составила 49%.
Обновлено вчера в 10:00
Культура

Эрнст отверг закрытие шоу «Голос. Дети» после скандала

Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм

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Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры

В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.
Обновлено вчера в 22:35
Спорт

Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии

Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».
Обновлено вчера в 20:44
Футбол

Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

СКР подтвердил задержание депутата Заксобрания Красноярского края

Следственные органы СКР в Красноярске подтвердили факт задержания депутата Законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол

Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020

Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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Политика

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

Обновлено вчера в 16:46
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