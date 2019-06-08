Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в ПулковоРоссийская газета вчера в 17:15
Во время полета сработал датчик. После этого командир рейса принял решение развернуть лайнер и приземлиться в Пулково. Аэропорт принял борт в штатном режиме.
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с чего всё началось
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург. Командир борта получил сигнал о неисправности, сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Северной столицы.Российская газетавчера в 17:15
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