Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в ПулковоРоссийская газета вчера в 17:15

Во время полета сработал датчик. После этого командир рейса принял решение развернуть лайнер и приземлиться в Пулково. Аэропорт принял борт в штатном режиме.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург. Командир борта получил сигнал о технической неисправности, сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Северной столицы.
Российская газетавчера в 17:15

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Пассажиры самолета, который развернули из-за неисправности, прибыли в Екатеринбург

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78.ruвчера в 19:05

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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

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Рейс до Екатеринбурга вернулся в Пулково из-за проблем с шасси

Мойка78вчера в 17:10

Самолет Санкт-Петербург–Екатеринбург экстренно сел в Пулково

Известиявчера в 17:33
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
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Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
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Константин Эрнст опроверг слухи о закрытии шоу «Голос. Дети»

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В России ввели штраф за повторное воровство электричества

Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
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Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
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Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

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Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
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Кино

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Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
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Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

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Президент Албании отменил муниципальные выборы

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Ксения Собчак официально заявила о разводе с Виторганом

Восьмого марта журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о раздельном проживании.
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Сборная Италии разгромила Грецию в отборочном матче Евро-2020

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Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
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Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
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Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
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