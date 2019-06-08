Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в ПулковоРоссийская газета вчера в 17:15

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург. Командир борта получил сигнал о неисправности, сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Северной столицы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пассажиры с неисправного рейса «Уральских авиалиний» добрались до Екатеринбурга

Телеканал 360°00:34

Жуткий свист: опубликовано видео из неисправного самолета до Екатеринбурга

URA.Ru01:14

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

Российская газетавчера в 17:15

Жуткий свист: видео из самолета Петербург — Екатеринбург, который экстренно сел в Пулково

РЕН ТВвчера в 18:56

Самолет вернулся в Пулково после сигнала датчика о несправности

Gazeta.SPbвчера в 17:19

Вылетевший в Екатеринбург самолёт вернулся в Пулково из-за проблем с шасси

78.ruвчера в 19:05

Пассажиры «Уральских авиалиний» вылетели в Екатеринбург, но снова оказались в Пулково. Виноват датчик

Фонтанка.Рувчера в 16:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:29, Ашберн
Энергетика

Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти

«Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехима».
Обновлено в 03:44
Происшествия

Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Наука

Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением

Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено вчера в 11:49
Авто

Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено вчера в 02:53
Спорт

Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами

Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено вчера в 11:21
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Наука

Определен метаболический предел выносливости человека

Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, как продюсера мог перепутать средство для очистки труб с соком.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Труп женщины достали из Енисея у Речного вокзала Красноярска

Обновлено в 00:15
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды

Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
Обновлено вчера в 03:07
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Наука

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено 05 июня в 22:00
Авто

УАЗ поделился данными о модели для летательных аппаратов

Обновлено вчера в 16:41
Культура

Танцоры из Серпухова стали лауреатами международного конкурса «Золотое сечение»

Обновлено в 03:55
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено вчера в 03:15
Единоборства

Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 миллиона рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены

О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии

Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено вчера в 13:00
Автоспорт

Стюарды аннулировали время Леклера

В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
Обновлено вчера в 18:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное