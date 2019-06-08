Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в ПулковоРоссийская газета вчера в 17:15

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург. Командир борта получил сигнал о неисправности, сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Северной столицы.
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Пассажиры с неисправного рейса «Уральских авиалиний» добрались до Екатеринбурга

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Самолет вернулся в Пулково после сигнала датчика о несправности

Gazeta.SPbвчера в 17:19

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

Российская газетавчера в 17:15

Жуткий свист: опубликовано видео из неисправного самолета до Екатеринбурга

URA.Ru01:14
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Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
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Стас Барецкий заявил, что займет место Сергея Шнурова в «Ленинграде»

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В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
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