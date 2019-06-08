Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в ПулковоРоссийская газета вчера в 17:15
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург. Командир борта получил сигнал о неисправности, сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Северной столицы.
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Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 16:21
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Футбол
«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»
Как считает издание, стороны могут прийти к консенсусу, однако де Хеа стоит быть осторожнее, так как «ПСЖ» также рассматривает на роль своего нового голкипера француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».
Обновлено в 02:35
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских
Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.
Обновлено в 05:37
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Политика
Парламент Молдавии обвинил Демпартию в узурпации власти
Парламент Молдавии принял декларацию, в которой обвинил бывшую правящую Демократическую партию в узурпации власти, и обратился в ООН.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
Обновлено в 04:39
Общество
Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб
Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский рассчитывает, что всем понравятся его «слуги»
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню
Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.
Обновлено в 05:20
Футбол
Португалия — Нидерланды: прогноз Руслана Нигматуллина на финал Лиги наций УЕФА
Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на финальный матч Лиги наций УЕФА Португалия — Нидерланды.
Обновлено в 01:00
Музыка
Стас Барецкий заявил, что займет место Сергея Шнурова в «Ленинграде»
Стас Барецкий выступал с коллективом какое-то время, а теперь станет членом нового состава, заняв место солиста.
Обновлено в 00:51
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Политика
Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии
Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Политика
Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 05:52
Футбол
Артем Дзюба реализовал пенальти в матче Россия – Сан-Марино
Александр Головин заработал пенальти на 30 минуте. Его успешно реализовал Артем Дзюба, забив свой 17 гол за сборную России.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере
Ранее федеральные СМИ сообщили о том, что 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию в бассейне детского лагеря в Подмосковье.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
Общество
Жидкость, которой отравился Алибасов, не соответствовала ГОСТу
Упаковка жидкости для очистки труб «Крот», которой отравился известный продюсер Бари Алибасов, признана не соответствующей ГОСТу.
Обновлено в 05:42
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти Черногории будут работать над получением автокефалии для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Экс-супруга Бари Алибасова рассказала о репетиции его похорон
Бывшая супруга продюсера Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала, что он устраивал репетицию своих похорон.
Обновлено в 05:50
Общество
Синоптики рассказали, сколько продлится в Воронеже аномальная жара
Специалисты портала Gismeteo дали прогноз погоды на предстоящую рабочую пятидневку. В Воронеже аномальная жара пришла всерьез и надолго.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти
"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19