Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту МьянмыКоммерсантъ 11:16

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
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При крушении самолета в Мьянме пострадали 15 человек

РИА Новости12:30

При крушении самолёта в Мьянме пострадало пятнадцать человек

Life.ru12:30

Самолет авиакомпании Biman потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

ТАСС10:42

Названо число пострадавших при крушении самолета в аэропорту Мьянмы

Известия12:19

В Мьянме при посадке потерпел аварию самолет Bombardier

РБК10:33

Рухнул пассажирский самолет

Газета.Ru10:24

В аэропорту Мьянмы пассажирский самолет при посадке съехал с ВПП

Интерфакс11:04
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 08:29
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

В Иркутске и Иркутском районе наблюдается сильное задымление из-за крупного лесного пожара, передает ТАСС.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Общество

В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные

Разделять праздничные "каникулы" предложил первый замглавы экономического комитета нижней палаты парламента Сергей Калашников.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

Московский районный суд Рязани отказался досрочно выпустить из колонии бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова, осуждённого за организацию убийства журналистки Анны Политковской.
Обновлено в 07:10
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Шоу-бизнес

Саша Бортич обматерила обидчиков Риты Дакоты

Довольно неожиданно за Риту вступилась ее подруга, актриса Александра Бортич.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено 06 мая в 13:56
Политика

США захотели ввести против Ирана новые санкции

В Соединённых Штатах Америки сообщили о готовности в скором времени ввести новые санкционные ограничения в отношении Ирана.
Обновлено в 12:23
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Общество

В Севастополе открыта реконструированная аллея Парка Победы

Прошла общественная приемка центральной аллеи Парка Победы.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Общество

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Политика

МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Культура

Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Юристы оценили тактику адвокатов Кокорина и Мамаева после приговора

Обновлено в 12:22
Здоровье

На фоне роста цен на лук украинцам посоветовали заменить его крапивой

Обновлено в 07:25
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Политика

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Обновлено в 08:08
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
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