Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту МьянмыКоммерсантъ вчера в 11:16
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
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Представитель Biman Airlines рассказал подробности ЧП с самолётом в Мьянме
RT на русскомвчера в 12:37
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Политика
Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине
Свыше 400 человек собрались в четверг на территории Пекинского выставочного комплекса, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк" по случаю празднования 74-й годовщины Победы.
Обновлено в 01:49
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули
Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено вчера в 02:10
Авто
Назван ТОП-5 китайских автомобилей стоимостью до 750 тыс. рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество
В КНДР прошел «Бессмертный полк»
В расположенной на северо-востоке КНДР свободной экономической зоне Расон (с центром в городе Раджин), где на совместном российско-корейском предприятии "РасонКонТранс" трудятся несколько десятков россиян и более сотни граждан Северной Кореи, сегодня было проведено шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к могилам воинов Советской Армии.
Обновлено в 00:45
Политика
Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом»
Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Песков прокомментировал установку памятника Сталину в Новосибирске
Памятник Сталину был установлен на территории Новосибирского областного комитета КПРФ.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел репетицию на новейшем российском кабриолете Aurus.
Обновлено 07 мая в 04:58
Политика
Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны
Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины
Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек.
Обновлено в 01:51
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол
Моуринью: «Аякс» играл как с «Витессом»
"Аякс" сыграл второй тайм так, словно вышел против "Витесса" в Эредивизие, - прокомментировал игру Моуринью.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено 07 мая в 04:29
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Дети Алены Хмельницкой подружились с сыном ее гражданского мужа
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Гаджеты
Intel представит первый 7-нм продукт в 2021 году
Первые 10-нм процессоры Ice Lake для ноутбуков будут представлены в июне, серверные процессоры Ice Lake-SP появятся в первой половине 2020 года, когда TSMC будет активно снабжать своих клиентов 7-нм продуктами.
Обновлено в 00:45
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено 07 мая в 04:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца
Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено вчера в 09:19
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено вчера в 06:06