Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в ЛивииREGNUM 14:52
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель. Отмечается, что воздушное судно рухнуло в районе населенного пункта Вади ар-Раби. Удалось ли пилоту военного самолета катапультироваться пока неизвестно.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Пуарье в сентябре
Обновлено в 18:22
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Общество
Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Энергетика
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Космос
Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли
Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Политика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Политика
Нелегалов из США могут отправить в «города-убежища»
Белый дом рассматривает вопрос об отправке мигрантов, задержанных в Соединённых Штатах без документов, в «города-убежища», заявила официальный представитель администрации президента Сара Сандерс.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Тверской области загорелся деревоперерабатывающий комбинат
Других подробностей в МЧС пока не сообщили. В правительстве Тверской области заявили, что загорелся деревоперерабатывающий комбинат.
Обновлено в 17:15
Технологии
Робот на высоте: машина заменит людей на опасных производствах
Робота, который может выполнять сложные технические операции на большой высоте, создали ученые из Казани.
Обновлено в 17:01
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Общество
В Сингапуре начинаются испытания воздушного такси
Обновлено в 17:34
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский «Спартак» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:01
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Футбол
Клопп считает, что «Ливерпуль» доминировал над «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе над «Челси» (2:0). По словам Клоппа, это хороший матч против сильного соперника.
Обновлено в 16:30
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем
Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 17:14
Общество
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Общество
Интернет-пользователи проиграли в лотерею
В рунете новая схема мошенничества Интернет-пользователи жалуются на мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.
Обновлено в 19:08
Культура
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2»
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2» Оказалось, оно будет сниматься лишь до конца этого года.
Обновлено 12 апреля в 12:27
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Политика
Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»
Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.
Обновлено 12 апреля в 13:18