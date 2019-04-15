Самолет армии Хафтара сбит в ЛивииREGNUM 14:52

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель. Отмечается, что воздушное судно рухнуло в районе населенного пункта Вади ар-Раби. Удалось ли пилоту военного самолета катапультироваться пока неизвестно.

Транспорт «Автодор» повысил тарифы для платных дорог Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.

Политика Помпео призвал Мадуро открыть границы и пропустить гумпомощь Американский госсекретарь Майкл Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро пропустить в страну гуманитарную помощь.

Наука Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака Казанский федеральный университет совместно с компанией "Татхимфармпрепараты" впервые представили на 47-м Международном салоне изобретений в Женеве лекарство от артрита и добавку, повышающую эффективность терапии против большинства видов рака.

Экономика Забайкалье ищет вход в особую зону Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.

Происшествия Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей Один из жильцов дома воскресным утром снял на видео, как во дворе дома появился раздетый мужчина в одних трусах.

Финансы Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Общество Около половины россиян работают не по специальности Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян работают не по той специальности, которой обучались в университете.

Происшествия В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".

Политика Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Армия и оружие Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Общество В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.

Космос Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух В сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Мусорная реформа столкнулась с неплатежами Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.

Общество Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.

Шоу-бизнес Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Армия и оружие Летчики на учениях в Забайкалье отработали применение ракет «воздух - воздух» Летчики истребительной авиации Восточного военного округа (ВВО) отработали во время учений в Забайкальском крае применение ракет класса "воздух - воздух", сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.