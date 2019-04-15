Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в ЛивииREGNUM вчера в 14:52
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель. Отмечается, что воздушное судно рухнуло в районе населенного пункта Вади ар-Раби. Удалось ли пилоту военного самолета катапультироваться пока неизвестно.
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Германия передала Украине грамоту Петра I
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«Русал» хочет построить завод в США
Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
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Общество
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Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
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Обновлено вчера в 23:54
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Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
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Рудковская высказалась о замене музыки в номере сына Плющенко
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Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
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Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
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В Подмосковье продавец картошки застрелил азербайджанца
Как сообщает СК РФ по Московской области, на почве возврата денег за некачественный товар продавец открыл стрельбу по 32-летнему азербайджанцу и его другу.
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Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
Визит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться уже на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:10