Самолет Utair вернулся во Внуково из-за проблем с шассиТАСС 05:52

"Самолет благополучно приземлился во Внуково в 12:36 по мск", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что самолет был вынужден прервать полет из-за проблем с шасси. Экипаж принял решение выработать топливо для безопасной посадки в московском аэропорту.

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

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