Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за проблем с шассиТАСС 05:52
"Самолет благополучно приземлился во Внуково в 12:36 по мск", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что самолет был вынужден прервать полет из-за проблем с шасси. Экипаж принял решение выработать топливо для безопасной посадки в московском аэропорту.
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Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия
Пять юных гимнастов получили ожоги глаз на тренировке в Красноярске
Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пять воспитанников Центра спортивного развития в Красноярске получили ожоги глаз во время тренировки по художественной гимнастике, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.
Обновлено в 05:58
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РФ
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.
Обновлено в 02:04
Спорт
Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке
Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Обновлено в 06:27
Культура
Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым из-за съемок на Украине
Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму.
Обновлено в 06:05
Авто
Кроссовер GAC GS4 с форсированным мотором вышел на китайский рынок
Что касается цен, то в Китае за топовый GAC GS4 270T со 169-сильным мотором просят минимум 159 800 юаней (около 1,5 млн. рублей по текущему курсу).
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США
МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Концерт бывшей жены Джигарханяна в храме Христа Спасителя сорвали
По сообщениям "Собеседника", Виталина Цымбалюк-Романовская несколько дней назад должна была выступить в московском храме, однако бывшая жена Джигарханяна так и не появилась на публике.
Обновлено в 05:36
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Хоккей
Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира
Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.
Обновлено в 05:45
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Происшествия
Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов
В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Интернет
Хакеры устанавливали программу-шпион на смартфоны с помощью WhatsApp
В WhatsApp обнаружили уязвимость, которая позволяет устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7
Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Арбитраж оставил в силе решение ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, отказавшегося пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение о законности приказа Банка России от 28 июля 2017 г. об отзыве лицензии у банка "Югра".
Обновлено вчера в 05:38
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Епифаний отказался провести совместную службу с Филаретом 14 мая
Глава непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний ответил отказом на предложение «почетного патриарха» этой структуры Филарета провести совместное богослужение во Владимирском соборе в Киеве.
Обновлено вчера в 12:42
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25