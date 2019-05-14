Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за проблем с шассиТАСС 05:52

"Самолет благополучно приземлился во Внуково в 12:36 по мск", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что самолет был вынужден прервать полет из-за проблем с шасси. Экипаж принял решение выработать топливо для безопасной посадки в московском аэропорту.
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Самолет Utair вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

ТАСС05:52

Utair заменит борт на рейсе Москва – Милан после инцидента с неубранными шасси

Интерфакс06:32

Пилот лайнера Utair решил вернуться во Внуково из-за неполадок с шасси

РБК05:29

Вернувшийся во Внуково из-за проблем с шасси Boeing благополучно сел

RT на русском06:00

Самолет «ЮТэйр» вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

РИА Новости05:46

Пассажирский Boeing с неисправным шасси экстренно приземлился во Внуково

Телеканал 360°05:42

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неубранного шасси

Коммерсантъ05:34
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Армия и оружие

Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

Обновлено в 01:53
Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Происшествия

Пять юных гимнастов получили ожоги глаз на тренировке в Красноярске

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пять воспитанников Центра спортивного развития в Красноярске получили ожоги глаз во время тренировки по художественной гимнастике, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.
Обновлено в 05:58
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в РФ

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.
Обновлено в 02:04
Спорт

Боец UFC участвовал в разгоне акции протеста в Екатеринбурге

Что случилось Боец UFC Иван Штырков и другие спортсмены, тренирующиеся в академии единоборств РМК, участвовали в разгоне акции протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:38
Футбол

В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры

В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Политика

Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке

Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Обновлено в 06:27
Политика

Песков: Кремль следит за конфликтом из-за храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:00
Культура

Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым из-за съемок на Украине

Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму.
Обновлено в 06:05
Авто

Кроссовер GAC GS4 с форсированным мотором вышел на китайский рынок

Что касается цен, то в Китае за топовый GAC GS4 270T со 169-сильным мотором просят минимум 159 800 юаней (около 1,5 млн. рублей по текущему курсу).
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США

МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Концерт бывшей жены Джигарханяна в храме Христа Спасителя сорвали

По сообщениям "Собеседника", Виталина Цымбалюк-Романовская несколько дней назад должна была выступить в московском храме, однако бывшая жена Джигарханяна так и не появилась на публике.
Обновлено в 05:36
Хоккей

Болельщики сборной Словакии освистали гимн Канады после матча на ЧМ-2019

Обновлено в 05:56
Транспорт

Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах

Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Хоккей

Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира

Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.
Обновлено в 05:45
Общество

Дачную амнистию продлят до 2022 года

Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками

В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Происшествия

Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов

В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
Обновлено в 05:14
Авто

У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки

Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу «дурой»

Обновлено в 06:35
Интернет

Хакеры устанавливали программу-шпион на смартфоны с помощью WhatsApp

В WhatsApp обнаружили уязвимость, которая позволяет устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:54
Гаджеты

В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7

Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика

Арбитраж оставил в силе решение ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра»

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, отказавшегося пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение о законности приказа Банка России от 28 июля 2017 г. об отзыве лицензии у банка "Югра".
Обновлено вчера в 05:38
Наука

На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Епифаний отказался провести совместную службу с Филаретом 14 мая

Глава непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний ответил отказом на предложение «почетного патриарха» этой структуры Филарета провести совместное богослужение во Владимирском соборе в Киеве.
Обновлено вчера в 12:42
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
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