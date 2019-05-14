Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во ВнуковоТАСС 07:24

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник. "Самолет благополучно приземлился во Внуково в 12:36 по мск", - сказал собеседник агентства.

Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково

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