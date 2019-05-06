Происшествия

Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязиКомсомольская правда 11:13

В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
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«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

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«Интерфакс»: самолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере связи

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