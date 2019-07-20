Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. Лайнер авиакомпании "Азимут" выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень.

с чего всё началось

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру. Уточняется, что инцидент произошел около 02.00 ночи 31 июля.

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