Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправностиГазета.Ru 01:58
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру. Уточняется, что инцидент произошел около 02.00 ночи 31 июля.
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с чего всё началось
Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. Лайнер авиакомпании "Азимут" выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень.Интерфакс00:57
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