Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправностиГазета.Ru 01:58

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру. Уточняется, что инцидент произошел около 02.00 ночи 31 июля.
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SSJ Краснодар-Тюмень экстренно сел в Самаре из-за отказа двигателя

Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. Лайнер авиакомпании "Азимут" выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень.
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В Курумоче совершил экстренную посадку Superjet с неисправным двигателем

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В Самаре экстренно приземлился SSJ100

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Опять сломался! В Самаре экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100

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Неполадки с двигателем: самолет Sukhoi Superjet-100 рейса Краснодар - Тюмень экстренно сел в Самаре

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Неисправный SSJ 100 экстренно сел в Самаре

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