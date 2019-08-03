Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья РоссииРоссийская газета 07:10
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II. Также указывается его регистрационный номер 156511.
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с чего всё началось
По данным портала в Twitter, воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 11.15 приступило к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.Взгляд.ру05:18
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