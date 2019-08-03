с чего всё началось

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II. Также указывается его регистрационный номер 156511.

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