Армия и оружие

Самолет США провел разведку у черноморского побережья РоссииРоссийская газета 07:10

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II. Также указывается его регистрационный номер 156511.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
По данным портала в Twitter
, воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 11.15 приступило к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.
Взгляд.ру05:18

Подробнее о событии

Над Крымом замечен очередной самолет-разведчик США

РИА Новости Крым09:19

Самолет США провел разведку у берегов Крыма

Взгляд.ру05:18

Американский самолет разведал обстановку у Крыма

Lenta.ru06:59

Самолет США провел разведку у берегов Крыма

Газета.Ru06:31

Самолет ВМС США провел разведку возле Крыма

Московский Комсомолец05:32

Самолет США провел разведку вблизи Черноморского побережья России

РЕН ТВ05:28

Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

РИА Новости04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Футбол

Урал — Ростов 2:2

Обновлено в 08:52
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Глава комиссии СПЧ Каляпин и несколько журналистов задержаны в Москве

Председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин задержан на несанкционированной акции на Пушкинской площади.
Обновлено в 09:32
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Лондон одобрил решение США ввести новые санкции против России

Великобритания поддерживает решение США ввести очередные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери, заявил глава МИД страны Доминик Рааб.
Обновлено в 10:14
Хоккей

Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа

Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области.
Обновлено в 05:06
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп могут встретиться в Вашингтоне в сентябре текущего года.
Обновлено в 10:08
Происшествия

На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв

На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

20 тыс. зрителей собрались в первый день Армейских игр в Китае

В Китае в первый день Армейских игр пришли более 20 тысяч зрителей, информирует пресс-центр игр.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека

"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Политика

Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Происшествия

На акции «Вернем себе право на выборы» силовики задержали более 300 человек

Обновлено в 09:30
Здоровье

Медики: Продукты с трансжирами повышают риск инсульта

Исследователи пришли к выводу, что повышенный риск возникновения инсультов и инфарктов, а также сердечно-сосудистых заболеваний имели люди, употребляющие в пищу жареные блюда, чипсы, крекеры и другие содержащие трансжиры продукты.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В Пекине 38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в бассейне

По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки газообразного хлора в бассейне, расположенном в районе Фаншань на юго-западе Пекина.
Обновлено в 01:56
Политика

Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей

Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Общество

ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Музыка

Огненное шоу Rammstein в Петербурге приняли за пожар

В Санкт-Петербурге состоялся грандиозный концерт группы Rammstein.
Обновлено в 03:06
Общество

Мощный ливень в Благовещенске повалил деревья, затоплены улицы

Обновлено в 09:57
Политика

ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Общество

Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Хоккей

«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи

Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В полиции назвали предварительную причину крупного ДТП под Волгоградом

Виновником крупного ДТП в Волгоградской области, в котором погибли двое и пострадали шесть человек, по предварительным данным, является водитель автомобиля ВАЗ, выехавший на встречную полосу, сообщил ТАСС официальный представитель областного ГУ МВД Антон Корнаухов.
Обновлено в 09:53
Общество

Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях протеста

Студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ) могут лишиться права на обучение в нем, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина извинилась за сорвавшийся спектакль в Ейске

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снимала Азовское море и занималась виндсерфингом в Ейске, где вчера должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита".
Обновлено в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное