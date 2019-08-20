с чего всё началось

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Финансы Райффайзенбанк оценил эффект от инвестирования «излишек» ФНБ Сегодня, 19 августа 2019 года, стало известно, что в 2020 году в Фонде национального благосостояния (ФНБ) накопится 2,7 трлн «лишних» рублей (сумма превышающая 7% ВВП).

Общество Стало известно о высоком спросе на кнопочные телефоны в России В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырех миллионов кнопочных телефонов, сообщают "Известия".

Происшествия В Узбекистане завели новые уголовные дела против Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Политика Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit Джонсон предложил отказаться от «бэкстопа» в пользу «альтернативных соглашений».

Гаджеты HMD Global возродит Nokia 2720 в честь 10-летия раскладушки Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.

Экономика Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.

Общество Новочеркасск стал одним из самых шумных городов России Ранее Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Политика Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.

Политика Зеленский уволил врио губернатора Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности временно исполняющего обязанности главы Николаевской области.

Происшествия В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Энергетика Трутнев предложил Путину допустить иностранцев на шельф Вице-премьер Юрий Трутнев в письме президенту России заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

Экономика В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла с показателями 7,5 и 3,5 миллиарда долларов соответственно.

Экономика Главы крупнейших компаний из США изменили свои корпоративные цели Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.