с чего всё началось

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Экономика Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

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Политика Медведев поддержал сертификацию проверяющих нефть лабораторий В начале июня Токарев в интервью РБК заявил о необходимости передать «Транснефти» управление пунктами приема нефти в систему магистральных нефтепроводов.

Религия 19 августа православные отмечают Преображение Господне Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.

Энергетика Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.

Шоу-бизнес Гудзева записала Шаляпина в свидетельство о рождении своего ребенка Татьяна все равно указала Прохора в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, а самого мальчика назвала Федором Шаляпиным.

Футбол Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.

Политика В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.

Политика Twitter запретит рекламу государственных СМИ Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.

Политика Трамп и Джонсон обсудили Brexit Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Великобритании из Евросоюза.

Армия и оружие США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты Министерство обороны США объявило об испытании крылатой ракеты средней дальности наземного базирования, нарушающей уже не существующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой поделилась снимком в купальнике с отдыха Соня Киперман опубликовала эффектный снимок. Соня Киперман продолжает делиться с подписчиками фотографиями со своего отдыха в Италии.

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Экономика Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.

Происшествия Марка Захарова госпитализировали в реанимацию Режиссера и худрука театра "Ленком" Марка Захарова положили в реанимацию одной из клиник Москвы.

Политика Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.

Происшествия В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.

Кино Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.