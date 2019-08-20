Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту ГюмриРИА Новости вчера в 15:40
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
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с чего всё началось
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.РБКвчера в 15:28
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Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
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Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
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В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено вчера в 13:34
Транспорт
Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань
Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости".
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Армия и оружие
Косачев: размещение испытанных США ракет в Европе или Азии не останется без ответа России
Размещение испытанных США крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км в странах Азии или Европы будет угрожать России, а значит, иметь последствия как для американцев, так и для стран, которые предоставят им свою территорию.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
СМИ: «Фиорентина» составит конкуренцию «Локомотиву» в покупке Рибери
Как сообщает Sky Sport Italia, «Фиорентина» предложила бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон, а также услуги личного физиотерапевта.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В аварии под Саратовом погибли женщина и ребенок. Четверо в больнице
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Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
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Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
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В Минздраве Омской области заявили о готовности к цифровизации
В Омской области завершается подготовка к процессу цифровизации в сфере здравоохранения, которая шла восемь лет.
Обновлено вчера в 09:49
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Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера
США с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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Анонсирована игра Syberia: The World Before
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