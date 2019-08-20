с чего всё началось

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Экономика Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.

Происшествия Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию Режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров попал в больницу. Об этом 20 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

Политика Украина арестовала танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Украинская прокуратура сообщает об аресте танкера Мрия, якобы поставлявшего топливо Черноморскому флоту в Крым.

Экономика Составлен рейтинг крупнейших должников России Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.

Политика Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Здоровье Женщина узнала о беременности тройней во время родов Необычный случай произошел в городе Стерджис штата Южная Дакота. Как сообщает телеканал KOTA-TV, женщина попала в больницу с резкими болями.

Культура Боярский стал наставником в шоу «Голос» Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.

Общество Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН» Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».

Происшествия Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.

Путешествия Названы самые популярные среди путешественников приметы В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.

Политика Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».

Транспорт Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости".

Армия и оружие Косачев: размещение испытанных США ракет в Европе или Азии не останется без ответа России Размещение испытанных США крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км в странах Азии или Европы будет угрожать России, а значит, иметь последствия как для американцев, так и для стран, которые предоставят им свою территорию.

Футбол СМИ: «Фиорентина» составит конкуренцию «Локомотиву» в покупке Рибери Как сообщает Sky Sport Italia, «Фиорентина» предложила бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери двухлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон, а также услуги личного физиотерапевта.

Происшествия Банки предупреждают об атаках на счета клиентов Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.

Общество В Японии за неделю от жары умерли семь человек По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.

Здоровье В Минздраве Омской области заявили о готовности к цифровизации В Омской области завершается подготовка к процессу цифровизации в сфере здравоохранения, которая шла восемь лет.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.