с чего всё началось

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Политика Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Театры Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.

Армия и оружие В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.

Культура День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня» Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.

Политика Пригожин заступился за жену Нетаньяху Через несколько минут после инцидента командир экипажа ещё раз по громкой связи пожелал главе правительства и его супруге удачного визита.

Политика Трамп призвал Индию и Пакистан урегулировать ситуацию с Кашмиром Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Пакистан и Индию наладить сложившуюся ситуацию с Кашмиром посредством диалога.

Финансы Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей В понедельник, 19 августа, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля поднялся выше 67 рублей.

Общество Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале «Чернобыль» Авторы американо-британского сериала "Чернобыль" чередуют красочные кадры с искажением фактов о числе погибших в аварии на АЭС, заявил в понедельник заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.

Кино Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.

Политика Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России.

Финансы Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации США Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.

Общество Новые правила проверки багажа на таможнях начали действовать в России В страну ограничили ввоз цветов и фруктов В понедельник, 19 августа, в России вступили в силу новые правила проверки багажа и ручной клади.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Общество На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.

Космос Как инопланетяне видят Землю в телескопы Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Происшествия Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.

Политика Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.