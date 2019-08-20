Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту ГюмриРИА Новости 15:40
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
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Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.РБК15:28
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