Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту ГюмриРИА Новости 15:40

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
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с чего всё началось
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается
 на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
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