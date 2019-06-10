Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправностиРоссийская газета вчера в 15:27
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителей перевозчика, инцидент произошел с лайнером, вылетавшим в Казань.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании S7 Airlines рейса Москва-Казань прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.РИА Новостивчера в 14:53
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Направлявшийся в Казань из Москвы авиалайнер прервал взлет из-за неисправности
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