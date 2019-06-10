В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправностиРоссийская газета вчера в 15:27

с чего всё началось

В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителей перевозчика, инцидент произошел с лайнером, вылетавшим в Казань.

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Происшествия Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.

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