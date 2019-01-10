Санкции США в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» («Ростех») поставили под угрозу создание композитного «черного крыла» для текущего ключевого перспективного проекта в российском гражданском авиапроме — самолета МС-21.

с чего всё началось

Весь проект, как писал "Ъ" 5 октября 2018 года, Счетная палата оценивала в 438 млрд руб. "Оставшийся запас композитов рассчитан на шесть самолетов, обсуждаются пути решения проблемы", — уточнил один из собеседников "Ъ".

Самолет МС-21 может остаться без импортных композитов

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