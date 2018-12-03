Происшествия

Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Чите
ТАСС
вчера в 23:26

Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кадала.
ТАССвчера в 23:26
с чего всё началось

Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Чите

Двухмоторный самолет L-410, вылетевший из Читы в поселок Газимурский Завод, совершил вынужденную посадку в читинском аэропорту Кадала, никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.
ТАССвчера в 23:26

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Двухмоторный самолет совершил аварийную посадку в Чите

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Самолет L-410 совершил аварийную посадку в Чите

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Источник: самолёт с 13 человеками на борту совершит аварийную посадку в Чите

RT на русскомвчера в 23:11

Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Чите

ТАССвчера в 23:26

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:24, Ашберн
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