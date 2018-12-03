Происшествия
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Двухмоторный самолет L-410, вылетевший из Читы в поселок Газимурский Завод, совершил вынужденную посадку в читинском аэропорту Кадала, никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.ТАССвчера в 23:26
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Источник: самолёт с 13 человеками на борту совершит аварийную посадку в Чите
RT на русскомвчера в 23:11
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия
Изобретатель бифидока объявлен в розыск
Совладельца фармпроизводителя «Партнёр», изобретателя кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Неизвестные устроили перестрелку с полицией в Австралии
В австралийском городе Брисбен (штат Квинсленд) неизвестные устроили перестрелку с полицейскими.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Солист группы «Чайф» прокомментировал инцидент на борту самолета
Комментарий авиакомпании Представитель авиакомпании S7 Анна Бажина подтвердила РЕН ТВ информацию о ЧП в самолете, следовавшем из Новосибирска в Екатеринбург.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре в доме
В Хабаровском крае при пожаре в частном доме погибли женщина и двое её детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Американец снял на видео похожие на НЛО огни в небе
Таинственные НЛО мужчина снял 20 ноября во время рыбалки на побережье в Северной Каролине.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Жена Мамаева обвинила футболиста в измене
Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана обвинила мужа в измене, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Иллинойсе более 20 человек пострадали из-за торнадо
Как отмечается, стихия ударила по городам в центральной части штата. Ранее сообщалось, что в Канаде 30 человек пострадали из-за торнадо.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Три человека погибли при столкновении автомобиля и автобуса под Тулой
Трое человек погибли, один получил травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля и автобуса в Тульской области.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Не менее трех человек погибло во время беспорядков во Франции
Не менее трех человек погибло в ходе столкновений несогласных с повышением цен на топливо и полиции в Париже.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Зашедшие в супермаркет «за покупками» бобры стали звездами Сети
Пользователи Сети в свою очередь заметили, что бобры явно не нашли ничего себе по вкусу, так как один из них довольно быстро покинул магазин, а второй некоторое время разгуливал по торговому залу, будто не мог определиться с выбором.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Обновлено в 01:17
Происшествия
Двух иностранцев задержали на территории военной базы в Швеции
На территории базы ВМФ Швеции на острове Мускё недалеко от Стокгольма задержаны два посторонних человека.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Под Москвой три человека погибли при пожаре в кафе
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Тольятти ищут мужчину, совершившего два нападения
Полицейские в Тольятти ищут неизвестного мужчину, который напал с ножом на женщин 30 ноября и 1 декабря, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по Самарской области.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Петербуржец вонзил нож в грудь своей жены на глазах у детей и скрылся
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, вонзившего нож в грудь свой жены.
Обновлено в 01:04