Самолет Ил-112В совершил первый полетРИА Новости вчера в 06:02

Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

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