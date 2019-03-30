Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полетРИА Новости вчера в 06:02

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
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Юрий Борисов
Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских. Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.
— Юрий Борисов, российский политикФорпост Северо-Запад вчера в 06:52

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Военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет

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