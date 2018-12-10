Происшествия

Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Борисполь»
РБК
19:36

Самолет авиакомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку в киевском аэропорту «Борисполь», после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на очевидцев происшествия.
РБК19:36
Павел Рябикин
Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Белоруссии, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет.
— Павел Рябикин, украинский политикНТВ 18:57

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