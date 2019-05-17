Происшествия

Самолет Air Astana совершил аварийную посадку в ШереметьевоТелеканал 360° вчера в 15:45

Самолет Airbus-A320 авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник знакомый с ситуацией. Самолет выполнял рейс Нур-Султан — Москва.
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Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево

РБКвчера в 23:56

Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке самолета в Шереметьево

ТАССвчера в 23:59

Air Astana отвергла сообщения об «экстренной» посадке своего самолета в Шереметьево

Газета.Ruвчера в 23:48

Air Astana прокомментировала посадку своего самолёта в Шереметьеве

RT на русскомвчера в 23:30

Air Astana опровергла сообщения об экстренной посадке самолета в Шереметьево

Телеканал 360°01:09

Пассажир самолета Нур-Султан - Москва: «Мы нормально приземлились в „Шереметьево“, нас не трясло, не подбрасывало»

Комсомольская правдавчера в 16:40

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

РИА Новостивчера в 15:33
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Хоккей

Евгений Кузнецов: «Если 10:0 и два выходных расслабят – ты дебил»

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов пообщался с журналистами после тренировки команды в Словакии.
Обновлено в 05:16
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:43
Политика

Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС

Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Футбол

Агент Бикфалви рассказал о будущем игрока в «Урале»

Агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош оценил перспективы румынского игрока остаться в екатеринбургской команде на следующий сезон.
Обновлено в 06:47
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика

Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной

В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают отказ в лечении онкобольной Елене Красулиной.
Обновлено вчера в 14:52
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты

Обновлено в 03:53
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Наука

Изменение климата Земли превратили в музыку

Обновлено вчера в 08:57
Политика

Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Хоккей

Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров

Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Общество

Синоптики заявили о волне непогоды в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается волна непогоды.
Обновлено в 06:27
Общество

Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков снял жену Полину Гагарину в откровенном платье

Благо, есть кому снимать в выигрышном свете - мужем артистки является именитый фотограф Дмитрий Исхаков.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины

Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Эдгард Запашный купил часы за два миллиона

Обновлено в 02:00
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Политика

В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил

Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Кино

Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон

Обновлено в 03:19
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 03:07
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