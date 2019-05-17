Самолет Air Astana совершил аварийную посадку в ШереметьевоТелеканал 360° вчера в 15:45

Самолет Airbus-A320 авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник знакомый с ситуацией. Самолет выполнял рейс Нур-Султан — Москва.

Политика Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Происшествия Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Музыка Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети» Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.

Политика В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Политика Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.

Политика Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».

Футбол Агент Бикфалви рассказал о будущем игрока в «Урале» Агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош оценил перспективы румынского игрока остаться в екатеринбургской команде на следующий сезон.

Политика Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

Политика Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают отказ в лечении онкобольной Елене Красулиной.

Музыка Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019» Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Политика Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.

Общество Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).

Хоккей Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.

Общество Синоптики заявили о волне непогоды в Москве на следующей неделе Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается волна непогоды.

Общество Надгробия из Долины Славы нашли на свалке Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.

Шоу-бизнес Дмитрий Исхаков снял жену Полину Гагарину в откровенном платье Благо, есть кому снимать в выигрышном свете - мужем артистки является именитый фотограф Дмитрий Исхаков.

Происшествия В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.

Общество Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни 51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.