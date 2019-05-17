Происшествия
Самолет Air Astana совершил аварийную посадку в ШереметьевоТелеканал 360° вчера в 15:45
Самолет Airbus-A320 авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник знакомый с ситуацией. Самолет выполнял рейс Нур-Султан — Москва.
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Air Astana отвергла сообщения об «экстренной» посадке своего самолета в Шереметьево
Газета.Ruвчера в 23:48
Пассажир самолета Нур-Султан - Москва: «Мы нормально приземлились в „Шереметьево“, нас не трясло, не подбрасывало»
Комсомольская правдавчера в 16:40
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
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Евгений Кузнецов: «Если 10:0 и два выходных расслабят – ты дебил»
Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов пообщался с журналистами после тренировки команды в Словакии.
Обновлено в 05:16
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Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
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Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
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Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:43
Политика
Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС
Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Футбол
Агент Бикфалви рассказал о будущем игрока в «Урале»
Агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош оценил перспективы румынского игрока остаться в екатеринбургской команде на следующий сезон.
Обновлено в 06:47
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика
Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной
В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают отказ в лечении онкобольной Елене Красулиной.
Обновлено вчера в 14:52
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Изменение климата Земли превратили в музыку
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Хоккей
Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров
Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Общество
Синоптики заявили о волне непогоды в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается волна непогоды.
Обновлено в 06:27
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков снял жену Полину Гагарину в откровенном платье
Благо, есть кому снимать в выигрышном свете - мужем артистки является именитый фотограф Дмитрий Исхаков.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины
Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный купил часы за два миллиона
Обновлено в 02:00
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Кино
Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон
Обновлено в 03:19
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07