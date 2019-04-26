Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в РигуBFM.ru 08:38
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B. Экипаж подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета. По данным трекера Flightradar24, пилоты выставили код ответчика 7700, что говорит о возникновении нештатной ситуации на борту лайнера.
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Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
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Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
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Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына завершилась
Переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке подошли к концу.
Обновлено вчера в 04:41
Кино
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
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Политика
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
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Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
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Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе
Военные самолеты F-35 не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач.
Обновлено в 12:49
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
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США выходят из Международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
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Выплаты вкладчикам при отмене национализации Приватбанка обойдутся в $4,9 млрд
Украине в случае банкротства Приватбанка, которое может последовать после отмены его национализации, придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд, заявила в интервью изданию LB.ua замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Футбол
«Зенит» оштрафован на 10 тысяч евро после игры с «Вильярреалом»
Как сообщили в пресс-службе УЕФА, «Зениту» выписали штраф в размере 10 тысяч евро.
Обновлено в 14:11
Хоккей
Есмантович подтвердил интерес ЦСКА к Киселевичу
Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил, что армейцы заинтересованы в защитнике «Виннипега» Богдане Киселевиче.
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Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Общество
Слушания по делу Харви Вайнштейна закрыли от прессы
Суд в Нью-Йорке закрыл от прессы слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании, передает CNN.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
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Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11