Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в МосквуТАСС 11:51

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
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Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

ТАСС11:51

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

РБК12:09

Самолёт «Аэрофлота» развернулся в воздухе и возвращается в Москву

Life.ru12:01

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Волгоград, развернулся в воздухе и возвращается в Москву

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Прервавший полет в Волгоград самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

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Самолет «Аэрофлота» не долетел до Волгограда

V1.ru12:41

Самолёт «Аэрофлота» из-за ЧП на борту развернулся и возвращается в Москву

Говорит Москва11:53
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Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
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Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
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Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
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Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
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Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
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Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
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Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Фастав»

В матче 30-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Фастав».
Обновлено в 12:54
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Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
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При столкновении судов на Волге погиб один человек и двое пропали

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Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»

В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов.
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Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Обновлено в 12:30
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Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

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Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию

В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено в 06:15
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Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
Общество

Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона

Акция "Георгиевская ленточка" прошла в субботу на площади Пикадилли в центре Лондона.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь

Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.
Обновлено в 12:30
Футбол

«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 12:29
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.
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Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Горбачёв оценил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
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Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Космос

«Спитцер» разглядел ударную волну невидимого джета галактики М87

Обновлено в 08:19
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Общество

В горах Сочи объявили лавинную опасность

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Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 07:29
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили зрителя за спойлеры

Обновлено в 03:52
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