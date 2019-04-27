Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в МосквуТАСС 11:51

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

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