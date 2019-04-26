Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в РигуBFM.ru 08:38

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B. Экипаж подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета. По данным трекера Flightradar24, пилоты выставили код ответчика 7700, что говорит о возникновении нештатной ситуации на борту лайнера.
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Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в Риге из-за неполадки

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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
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