Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в РигуBFM.ru 08:38

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B. Экипаж подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета. По данным трекера Flightradar24, пилоты выставили код ответчика 7700, что говорит о возникновении нештатной ситуации на борту лайнера.

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

Авто Honda официально представила кроссовер Honda BR-V Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.

Политика Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Политика В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".

Происшествия Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

Политика Сергей Меняйло провел в Хакасии совещание Сегодня в правительстве Хакасии под руководством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось совещание по вопросам функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Авто Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.

Политика Медведев отменил санкции против четырех украинцев Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы Минфин США ввел санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

Здоровье Медведев поручил награждать врачей за выявление онкозаболеваний Поручение о выдаче премий медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации поступило от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Происшествия Три взрыва прогремели на Шри-Ланке Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поделилась архивной фотографией с матерью Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в социальной сети редкий кадр.

Политика Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.

Экономика Российские мегаполисы предложили объединить Помимо уральской метрополии, Кудрин предложил создать сибирскую – Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.

Политика Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".

Общество В Сарове оправдались за стимулирующие выплаты педагогу в один рубль В комментарии местные власти объяснились: нарушений закона нет, а полная зарплата в музыкальной школе в среднем составляет 36 тысяч рублей.

Политика Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости Во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, все внимание было приковано не к политику, а к его младшему сыну Николаю.

Шоу-бизнес Названый внук проиграл суд о наследстве Спартака Мишулина Около двух месяцев назад объявился очередной возможный родственник Спартака Мишулина. Тверчанин по имени Эдуард Сорокин подал иск в суд.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Политика В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».