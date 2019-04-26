Самолет «Аэрофлота», летевший в Москву, аварийно сел в РигеВести.Ru 08:55

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту Риги, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Самолет «Аэрофлота», летевший в Москву, аварийно сел в Риге

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