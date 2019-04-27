Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полетаРБК 12:09
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. В настоящее время лайнер вновь находится в аэропорту Шереметьево.
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Венесуэла выходит из Организации американских государств
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Старт корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
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Наука
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«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
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Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
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Происшествия
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Политика
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Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
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Общество
Жители Бурятии отсудили у ТГК-14 18 миллионов рублей
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