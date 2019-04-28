Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полетаРБК 12:09

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. В настоящее время лайнер вновь находится в аэропорту Шереметьево.
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