Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полетаРБК 12:09

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. В настоящее время лайнер вновь находится в аэропорту Шереметьево.

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

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