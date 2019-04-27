Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полетаРБК вчера в 12:09

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. В настоящее время лайнер вновь находится в аэропорту Шереметьево.

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Политика Украинцам могут упростить получение российского гражданства Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Происшествия Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.

Здоровье Эксперты рассказали о пользе и вреде сока черной редьки Эксперты программы «Еда живая и мертвая» рассказали о том, действительно ли полезен сок черной редьки, который широко используется в народной медицине.

Шоу-бизнес Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.

Общество Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл Британские букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос еще не родившегося ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.

Религия Путин поздравил православных с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Политика В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.

Политика В Пекине участники форума заключили соглашения на $64 млрд Свыше 280 соглашений было заключено участниками форума «Один пояс — один путь», заявил председатель КНР Си Цзиньпин 27 апреля в рамках пресс-конференции по итогам форума.

Религия Короткие трогательные SMS-поздравления с Пасхой 2019 для родных и друзей Предлагаем несколько трогательных стихотворных поздравлений, которые можно послать в виде SMS-сообщений или через соцсети.

Происшествия На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

Единоборства Назван возможный соперник Федора Емельяненко По словам президента Bellator, Емельяненко и Барнетт никогда не встречались, и это будет «нечто невероятное».

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

Происшествия Полицейские случайно подстрелили троих детей Сотрудники полиции в американском штате Оклахома ранили троих детей, открыв огонь по машине подозреваемого в ограблении.

Шоу-бизнес Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.

Армия и оружие Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск «В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.

Авто Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.

Культура Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети» Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.

Армия и оружие Под Астраханью прошли боевые стрельбы из новых РСЗО «Торнадо-С» Расчёты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа (ЮВО) впервые произвели под Астраханью боевые стрельбы из новых российских систем залпового огня «Торнадо-С».

Армия и оружие Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.

Политика В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.