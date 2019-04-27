Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полетаРБК 12:09

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. В настоящее время лайнер вновь находится в аэропорту Шереметьево.
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В аэропорту Шереметьево возвращение самолета Москва-Волгоград считают «задержкой рейса»

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Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

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Самолет «Аэрофлота» не долетел до Волгограда

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Летевший из Москвы в Волгоград самолёт вернулся обратно после взлёта

НовостиВолгограда.ру13:35

Самолет Москва – Волгоград развернулся в небе и взял обратный курс

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Самолёт «Аэрофлота» из-за ЧП на борту развернулся и возвращается в Москву

Говорит Москва11:53
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