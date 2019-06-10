«Самолет-гриб» А-50 проследит за учениями НАТО в Черном мореРоссийская газета 06:01

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России приступили к контролю воздушной обстановки над Черным морем на фоне учений НАТО в Восточной Европе. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«Самолет-гриб» А-50 проследит за учениями НАТО в Черном море

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