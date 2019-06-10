Армия и оружие

«Самолет-гриб» А-50 проследит за учениями НАТО в Черном мореРоссийская газета 06:01

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России приступили к контролю воздушной обстановки над Черным морем на фоне учений НАТО в Восточной Европе. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
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Россия на фоне учений НАТО перебросила на Кубань «летающие радары» А-50

РИА Новости04:51

ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

RT на русском05:20

Россия перебросила на Кубань «летающие радары» А-50 на фоне учений НАТО

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Россия перебросила на Кубань «летающие радары» А-50 в ответ на учения НАТО

ФАН05:06

«Самолет-гриб» А-50 проследит за учениями НАТО в Черном море

Российская газета06:01

Россия проследит за учениями НАТО на Балтике при помощи «летающих радаров»

Газета.Ru04:49

Континентальные перелеты с преодолением воздушных ям: стартовали учения авиации ЗВО

ТК Звезда00:58
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Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС

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Происшествия

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Политика

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Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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Сотрудники управления ФСБ по Петербургу задержали заместителя руководителя ГУП "Горэлектротранс" Андрея Ростокина, передает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

НАТО: учения Baltops на Балтике не направлены против кого-либо

Пресс-служба Североатлантического альянса распространила заявление, в котором сообщается, что проводимые на Балтике ежегодные морские учения Baltops под командованием Второго флота ВМС США не направлены против каких-то конкретных стран.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

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Каменные строения, обнаруженные археологами на юге Кипра, были построены около семи-восьми тысяч лет назад, то есть, в эпоху неолита — сообщают официальные представители Управления древностей Республики Кипр.
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Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз.
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В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму окрестили «убийцей кораблей»

Американское издание The National Interest сообщило о перевооружении ракетного комплекса «Утес» в Крыму дальнобойными и маневренными ракетами новых модификаций.
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