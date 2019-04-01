Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi AramcoЕвразия Daily вчера в 16:09

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, прибыль которой составила $ 111,1 млрд.

Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi Aramco

Авто Назван ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов в России Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России.

Происшествия NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.

Происшествия В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева В минувшее воскресенье в Германии в результате авиакатастрофы погибла совладелица авиационной группы S7 AirSpace Corporation 55-летняя Наталия Филева.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Экономика Детские игрушки могут подорожать в России на 20% Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).

Экономика Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.

Финансы Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.

Общество В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.

Здоровье Россиян предупредили об опасности гематогена Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Политика Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.

Происшествия В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.

Армия и оружие Песков: президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Коммерсант".

Энергетика Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии в России Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.

Транспорт «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых направлениях.

Происшествия Житель Башкирии расстрелял в кафе молодую пару Предварительно установлено, что молодые люди проводили время в кафе, где познакомились с 50-летним мужчиной.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.

Здоровье Петербуржцы больше других россиян болеют коклюшем Роспотребнадзор уверяет, что в 2018 году около 10,4 тысяч россиян переболели коклюшем, из них 1037 человек – это петербуржцы.