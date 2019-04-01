Экономика

Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi AramcoЕвразия Daily 16:09

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, прибыль которой составила $ 111,1 млрд.
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Российская газета09:06

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