Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi AramcoЕвразия Daily 16:09

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, прибыль которой составила $ 111,1 млрд.

Самой прибыльной компанией мира в 2018 году стала Saudi Aramco

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