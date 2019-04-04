Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»Коммерсантъ 03:38
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
Экономика
Медведев заявил об упрощении системы госзакупок
На заседании кабмина в четверг, 4 апреля, рассматривался проект, который усовершенствовал бы законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 06:14
Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Политика
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Экономика
США установят для Китая цель по выполнению торговых обязательств к 2025 году
По условия торговой сделки, над которой работают США и Китай, у Пекина будет время до 2025 года, чтобы выполнить свои обязательства по закупкам товаров и позволить американским компаниям полностью владеть предприятиями в Китае.
Обновлено в 06:57
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые мешают похудеть
Обновлено в 01:54
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Политика
Порошенко нарушит закон о выборах президента
По поводу приглашения провести дебаты на стадионе, Петр Порошенко попросил Владимира Зеленского прочесть закон о выборах президента, в котором указано, что дебаты могут проводится на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для миллионов людей.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом
Утром 4 апреля в результате автоаварии на трассе "Дон" возле деревни Вельяминово погибли шесть человек, еще двое были госпитализированы - среди раненых есть ребенок.
Обновлено в 02:00
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено вчера в 19:41
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.
Обновлено в 06:46
Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Авто
Lada Largus CNG «для экономных» поступила в продажу
Напомним, первым двухтопливным автомобилем тольяттинского автозавода стала Lada Vesta CNG, которая поступила в продажу 2 года назад.
Обновлено в 07:00
Общество
В Кремле не поняли данные о нехватке у россиян денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил Росстат разъяснить информацию о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Егор Крид ушел из лейбла Тимати Black Star
Пашу, гендиректор независимого лейбла Black Star, который принадлежит хип-хоп-исполнителю и музыкальному продюсеру Тимуру Юнусову (Тимати), сообщил в интервью блогеру Сергею Косенко, что у певца Егора Крида закончился контракт к компанией и сейчас ведутся переговоры об условиях его ухода.
Обновлено вчера в 09:20
Единоборства
Александр Волков снят с турнира UFC в Петербурге
Обновлено в 04:52
Здоровье
Больше трети россиян отказываются посещать врачей
Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Общество
Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области
Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.
Обновлено в 05:31
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14