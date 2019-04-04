Самой популярной франшизой в России стала «1C»Коммерсантъ 03:38

В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.

Самой популярной франшизой в России стала «1C»

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