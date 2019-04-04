Экономика

Самой популярной франшизой в России стала «1C»Коммерсантъ 03:38

В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
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ТОП-10 самых популярных в России франшиз по версии РБК

Бизнес.Ру07:57

Самой популярной франшизой в России стала программа 1C

ПРАЙМ01:52

Составлен рейтинг самых популярных в России франшиз

Ореанда-Новости06:18

1С стала самой популярной франшизой в России

ИА Клерк.Ру06:15

«Додо пицца» упала на 27 пунктов рейтинга самых популярных франшиз 2018 года

Реальное время02:37

Самой популярной франшизой в России стала «1C»

Коммерсантъ03:38

РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

РБК00:01
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Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

В Крыму двое украинских диверсантов получили по 14 лет колонии

4 апреля городской суд Севастополя признал мужчин виновными в участии в диверсионно-террористической группе управления разведки Минобороны Украины и приговорил каждого из них к 14 годам колонии.
Обновлено в 04:29
Политика

Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому

Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения

«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Космос

Индия собирается запустить лунную миссию

Обновлено вчера в 03:53
Здоровье

Названы продукты, которые мешают похудеть

Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» готовится взорвать астероид Рюгу

В ночь на 5 апреля японский зонд планирует создать искусственный кратер на астероиде Рюгу.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски

В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Кино

Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб

Обновлено вчера в 07:50
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения

Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Истребители Норвегии и Дании подлетели к российским Ту-160

Экипажи отработали дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута "Белых лебедей" сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Театры

Актриса акционистки Катрин Ненашевой дала пощечину зрительнице

Обновлено в 09:00
Происшествия

Продлен арест полковнику Захарченко

Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Политика

Япония выразила протест в связи с учениями российских войск на Курилах

Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые проводят российские войска в южной части Курильских островов.
Обновлено в 03:27
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Хоккей

Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года

Обновлено в 08:14
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