Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»Коммерсантъ 03:38
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
В Крыму двое украинских диверсантов получили по 14 лет колонии
4 апреля городской суд Севастополя признал мужчин виновными в участии в диверсионно-террористической группе управления разведки Минобороны Украины и приговорил каждого из них к 14 годам колонии.
Обновлено в 04:29
Политика
Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому
Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения
«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Космос
Индия собирается запустить лунную миссию
Обновлено вчера в 03:53
Здоровье
Названы продукты, которые мешают похудеть
Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» готовится взорвать астероид Рюгу
В ночь на 5 апреля японский зонд планирует создать искусственный кратер на астероиде Рюгу.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента
В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски
В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Кино
Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Истребители Норвегии и Дании подлетели к российским Ту-160
Экипажи отработали дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута "Белых лебедей" сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Театры
Актриса акционистки Катрин Ненашевой дала пощечину зрительнице
Обновлено в 09:00
Происшествия
Продлен арест полковнику Захарченко
Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Политика
Япония выразила протест в связи с учениями российских войск на Курилах
Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые проводят российские войска в южной части Курильских островов.
Обновлено в 03:27
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Хоккей
Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года
Обновлено в 08:14