Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»Коммерсантъ 03:38
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено вчера в 06:04
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Политика
ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине
Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Авто
Путин откроет завод Mercedes-Benz в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин откроет завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья 3 апреля.
Обновлено 02 апреля в 08:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей
Омский «Авангард» готовит сюрприз для «Салавата»
Бек на лед не вышел, однако болельщики высказывают в соцсетях "Авангарда" мнение о том, что тренерский штаб клуба держит интригу, желая сделать сюрприз соперникам.
Обновлено в 03:53
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.
Обновлено в 00:30
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом»
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили в Россию
Тело актера Алексея Булдакова, скончавшегося в ночь на среду, отправили из Монголии в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Единоборства
Названа причина снятия Волкова с турнира UFC в Петербурге
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Путешествия
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Политика
Охлобыстин заявил о готовности спасти жизнь Зеленскому
Актер Иван Охлобыстин заявил, что в случае экстремальной ситуации готов спасти лидера президентской гонки на Украине, шоумена Владимира Зеленского, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 03:59
Космос
Мобильный технопарк привёз большую науку в Сургутский район
В поселениях Сургутского района 3 месяца работает мобильный детский технопарк.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
В больнице Владивостока появился уникальный прибор
В больнице № 4 Владивостока появился новый уникальный прибор для УЗИстоимостью более 10 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально
Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.
Обновлено в 03:18
Происшествия
ФСБ уведомила о задержании мэра Евпатории
Силовики сообщили, что Филонова подозревают в превышении должностных полномочий "с причинением тяжких последствий" (ч. 3, ст. 286 УК РФ).
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо
Обновлено в 02:42
Энергетика
Госдума отклонила законопроекты о регулировании цен на бензин
Госдума не приняла в первом чтении два проекта закона, предлагавших ввести в России госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 08:38