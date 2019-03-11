Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансированияLenta.ru вчера в 22:39

Новую концепцию трассы Джубга – Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, Росавтодор около месяца назад представил в Минтранс («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердили три человека, участвующих в проработке проекта, и два федеральных чиновника).

с чего всё началось

Строительство скоростной трассы вдоль Черноморского побережья к лету текущего года может получить доступ к государственному финансированию. Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Происшествия Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.

Общество Синоптики сообщили о потеплении до плюс 20 градусов По прогнозу синоптиков, 13 и 14 марта ночью в центральных областях прогнозируются морозы - до -10 градусов.

Происшествия На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае произошел пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Политика Названы вероятные места для побега Порошенко В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.

Происшествия Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.

Политика Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).

Происшествия Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Спорт Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет.

Авто Названы оптимальные для российских дорог автомобили Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.

Экономика Visa в апреле повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. руб.

Политика Депутат Рады рассказал о последствиях нового майдана Депутат Верховной рады Вадим Рабинович оценил последствия возможного третьего майдана для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса Почти два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас.

Политика Гуайдо намерен ввести режим ЧП в Венесуэле Хуан Гуайдо намерен просить Национальную ассамблею ввести режим ЧП на территории Венесуэлы из-за массового отключения электричества.

Религия У православных христиан начался Великий пост Православные христиане 11 марта вступают в Великий пост.

Политика В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» из-за 9 мая Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году "из-за разницы часовых поясов", заявил в в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Эдуард Леонов.

Экономика Повседневные траты россиян в феврале выросли вопреки традиции Россияне увеличили повседневные траты в феврале на 1,9% по сравнению с январем вопреки сложившейся традиции.

Происшествия Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 4,7-километровый столб пепла Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,7 километра, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Хоккей Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ После победы астанинского "Барыса" над нижегородским "Торпедо" в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

Общество Почти 80 счетов заблокированы в учреждениях Забайкалья Почти 80 счетов муниципальных учреждений заблокированы в Забайкальском крае. Преимущественно, это учреждения образования.

Происшествия Житель Афин остался жив, опоздав на разбившийся в Эфиопии Boeing Житель Афин Антониос Маврополулос остался жив, опоздав на трагический рейс Boeing 737 на две минуты.

Политика AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.

Политика В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте Коллекция же пока остается в Амстердаме Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Политика Немецкий политик: Европа сама отказалась от диалога с Россией Бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля рассказал, что Европа отказалась сотрудничать с Россией, когда Москва была готова к диалогу.