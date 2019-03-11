Экономика
Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансированияLenta.ru вчера в 22:39
Строительство скоростной трассы вдоль Черноморского побережья к лету текущего года может получить доступ к государственному финансированию. Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Новую концепцию трассы Джубга – Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, Росавтодор около месяца назад представил в Минтранс («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердили три человека, участвующих в проработке проекта, и два федеральных чиновника).Ведомостивчера в 16:30
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Сочинская трасса стоимостью 1 трлн руб. может получить бюджетное финансирование
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