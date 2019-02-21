Экономика
Самой дорогой компанией Рунета остается «Яндекс»Finam.Ru 03:02
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Первая тройка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась: на первом месте - "Яндекс", на втором - Mail.ru Group, на третьем - Avito. Всего в рейтинг вошли 20 компаний.
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Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы
"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Политика
Хуан Гуаидо подписал первый «президентский» указ
Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в четверг опубликовал свой первый указ: о разрешении доставки гуманитарной помощи в страну.
Обновлено в 20:17
Культура
Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Транспорт
В Крыму назвали дату проезда первого пассажирского поезда по мосту
«Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд придёт в Крым», — заявил он.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
В составе ВДВ появится новая дивизия
«Планом деятельности командования ВДВ предусмотрено создание в составе войск бригады с организационно-штатной структурой «нового типа», которая получит качественно иные возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциал», — сообщил он.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
США решили оставить в Сирии «миротворцев»
Обновлено в 20:42
Футбол
Байер — Краснодар 1:1
Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 14:26
Политика
Адмирал ВМС США заявил, что России не позволят контролировать Севморпуть
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь, пишет Washington Examiner.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Спасителя Вани Фокина наградил министр
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев наградил крестом «За доблесть» начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра «Лидер» Петра Гриценко, который спас из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 15:29
Происшествия
В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера
В Аргентине в порту Буэнос-Айреса произошло столкновение двух круизных лайнеров, зарегистрированных в Панаме.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Шнурова в блокировке интервью с Матильдой
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны
Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу
В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:24
Общество
Названо лучшее светлое пиво в России
«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 17:09
Авто
«УАЗ Хантер» отнесли к категории грузовиков
Обновлено в 07:44
Экономика
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Космос
Запуск «Союза» со спутниками OneWeb отложили
Намеченный на 27 февраля запуск шести британских спутников OneWeb ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру отложен по крайней мере на сутки из-за нештатной ситуации при запуске египетского спутника EgyptSat-A, сообщил в пятницу президент компании OneWeb Грег Уайлер.
Обновлено в 17:18
Здоровье
Названа основная причина смерти российских мужчин
Главной причиной смерти представителей сильного пола в России стали заболевания системы кровообращения.
Обновлено в 01:39
Политика
Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе
Российская Федерация не допустит новых провокаций в Керченском проливе. Для этого идет дипломатическая работа.
Обновлено в 16:54
Общество
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза
В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Общество
Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников
Ранее на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение о том, что в порядке формирования федерального перечня учебников допущены коррупциогенные факторы.
Обновлено в 13:19
Общество
В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос
Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
Обновлено в 07:49
Политика
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Японии
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Израиль показал «убийцу» российских ЗРК С-300 и С-400
Любопытно, что в презентационном ролике разработчика одна из мишеней дрона-камикадзе очень напоминает радар всевысотного обнаружителя, использующийся на зенитно-ракетных комплексах российского производства С-300 и С-400.
Обновлено в 03:17