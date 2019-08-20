Политика

Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медициныИзвестия 17:01

Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году находились 499 населенных пунктов численностью от 100 до 2 тыс. человек, отметил российский лидер.
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Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины

Известия17:01

Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного звена медицины

ТАСС11:21

Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения

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Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

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РБК15:11

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

РИА Новости11:10
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