Политика
Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медициныИзвестия 17:01
Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году находились 499 населенных пунктов численностью от 100 до 2 тыс. человек, отметил российский лидер.
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Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено в 15:32
Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено в 09:38
Политика
Появилась запись инцидента с женой Нетаньяху, бросившей хлеб на землю
Обновлено вчера в 06:45
Авто
Представлен серийный электрический минивэн Mercedes-Benz EQV
Серийное производство первого электрического премиального минивэна будет налажено на заводе марки в испанской Витории, где собирают V-Класс и Mercedes-Benz Vito.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:16
Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве
В момент происшествия нетрезвая мать ребенка находилась дома вместе с пьяными товарищами Москва, 19 августа.
Обновлено в 16:51
Кино
Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.
Обновлено в 18:09
Футбол
«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:04
Общество
Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации
По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
В Приморье погибла певица Олеся Яковлева
Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.
Обновлено в 13:38
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Общество
В школах ограничат использование мобильных телефонов
При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Космос
Робот «Федор» полетит в космос с вязаной игрушкой Машей
Обновлено в 07:32
Политика
В мэрию Москвы поданы две заявки на митинги 31 августа
Заявки в мэрию Москвы подали помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и руководитель психологической службы организации «Русь Сидящая» Иван Брушлинский.
Обновлено в 10:46