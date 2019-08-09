Недвижимость
Самое доступное жилье в России стремительно дорожаетВести.Ru 09:40
Сильнее всего студии подорожали в Краснодарском крае и Белгородской области. Самые же дорогие квартиры такого формата продаются в Подмосковье и в Крыму – 97,4 и 91,9 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Вашингтон
Происшествия
Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа
В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:40
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Экономика
Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»
По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Политика
Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса
МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Музыка
Slipknot выпустили первый альбом за пять лет
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено в 11:49
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Ачинске на горячую линию за сутки поступило около тысячи звонков
Порядка одной тысячи звонков поступило на телефоны горячих линий в Ачинске за минувшие сутки.
Обновлено 06 августа в 23:58
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд отклонил иск об изнасиловании против Неймара
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Здоровье
Предвестником болезней могут являться походы в туалет ночью
Обновлено в 04:38
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл сделали сюрприз на день рождения: ей подарили торт
Оказывается, лондонская пекарня Luminary Baker преподнесла герцогине сюрприз: специально по случаю ее дня рождения был испечен торт и доставлен в Фрогмор-хаус.
Обновлено в 10:39
Кино
Стали известны победители кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге
Напомним, что XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходил со 2 по 8 августа в Выборге.
Обновлено в 01:14
Общество
В России каждый четвертый ребенок живет за чертой бедности
По данным ведомства в 2017 году 26% детей в возрасте до 18 лет воспитывались в семьях, живущих за чертой бедности.
Обновлено вчера в 02:27
Армия и оружие
Северный флот проводит учения по поиску подлодок в Арктике
Моряки Северного флота проводят учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Политика
Медведев назвал приоритеты в деятельности ЕАЭС
Обновлено в 05:53