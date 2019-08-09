Недвижимость
Самое доступное жилье в России стремительно дорожаетВести.Ru 09:40
Сильнее всего студии подорожали в Краснодарском крае и Белгородской области. Самые же дорогие квартиры такого формата продаются в Подмосковье и в Крыму – 97,4 и 91,9 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:25, Вашингтон
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