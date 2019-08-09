Недвижимость

Самое доступное жилье в России стремительно дорожаетВести.Ru 09:40

Сильнее всего студии подорожали в Краснодарском крае и Белгородской области. Самые же дорогие квартиры такого формата продаются в Подмосковье и в Крыму – 97,4 и 91,9 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Самое доступное жилье в России стремительно дорожает

Вести.Ru09:40

Исследование: квартиры-студии в России дорожают быстрее многокомнатных квартир

ТАСС07:00

В России подскочили цены на доступное жилье

Lenta.ru01:39

Квартиры-студии в Ленобласти подорожали на 10%

Петербургский дневник02:51

Доступное жилье в России стало существенно дороже

Росбалт02:37

Квадратный метр в студиях Самарской области подорожал на 6,4% за год

SamRU.ru02:22

«Авито»: В Татарстане резко подоро жали студии

БИЗНЕС Online02:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:25, Вашингтон
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

Обновлено в 10:13
Политика

МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Музыка

Slipknot выпустили первый альбом за пять лет

Обновлено в 06:07
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено в 17:15
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Происшествия

Возросло число пострадавших от новых взрывов под Ачинском

В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
Обновлено в 14:27
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Шойгу поздравил военных строителей с праздником

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных строителей с их профессиональным праздником - Днем строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Мать Насти Ивлеевой ответила на слухи о свадьбе ее дочери

По Сети ходят слухи, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР

Обновлено в 16:32
Музыка

Шура Би-2 рассказал, как появились «Куртки Кобейна»

Обновлено в 12:00
Экономика

Путин и миф о чудотворце. Спустя 20 лет Кремль ничего не может сделать для развития страны, поскольку не делал этого и раньше

Фото: РИА Новости Двадцать лет назад, 9 августа 1999 года, к власти пришел Владимир Путин.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Политика

Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча

Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
Обновлено в 15:55
Политика

В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
Обновлено в 14:54
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ

В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 17:06
Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено в 16:51
Общество

Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос

Каждому пятому (20%) работающему по найму жителю России часто не хватает денег до зарплаты, при этом прежде всего с дефицитом средств сталкиваются те россияне, которые получают не более 14 тысяч рублей, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Обновлено в 09:55
Экономика

В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком

Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронили в Москве

Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Наука

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Обновлено в 13:46
Авто

Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда

Военные Южной Кореи проинформировали о том, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов.
Обновлено в 17:39
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Футбол

Кассано: «„Интер“ выиграет Серию А в этом сезоне»

В преддверии старта нового сезона высшего эшелона чемпионата Италии бывший лидер национальной команды Антонио Кассано выразил уверенность, что в новом сезоне скудетто достанется миланскому "Интеру", за которой форвард выступал в сезоне-2012/13.
Обновлено в 18:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное